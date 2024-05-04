Эти дизайнеры все чаще «рисуют» китайские машины

Новый китайский стиль в дизайне автомобилей создают беглые европейские дизайнеры

Побывавшие в Пекине немецкие журналисты отметили, что по прилету уже в аэропорту Пекина их встретила реклама премиального Audi A8 Horch.

Огромный седан с богатым оснащением носит историческое имя только в Китае: двухцветный окрас, большая решетка радиатора, мощные алюминиевые диски, обилие хрома, коронованная буква «Н» на задней стойке – так немецкие маркетологи представляют себе роскошные автомобили для китайцев.

Но молодых покупателей из Поднебесной такая гипертрофированная роскошь (вроде столь же перегруженного Mercedes-Maybach) уже не привлекает. Китайцы теперь предпочитают другой дизайн: более свежий, простой, не такой «захламленный» деталями.

К хорошему все быстро привыкают, и по иронии судьбы, именно немецкие дизайнеры показали китайцам новый язык дизайна. Такие звезды отрасли, как Стефан Зилафф (ранее Bentley, теперь Geely), Клаус Зычиора (ранее VW, теперь Chongqing Changan) и Вольфганг Эггер (ранее Alfa Romeo и Audi, теперь BYD Group) теперь рисуют китайские машины.

Вольфганг Эггер

Ожидается, что недавно уволенный дизайнер Audi Марк Лихте также скоро начнет работать в Китае.

Будучи главным дизайнером китайского производителя автомобилей BYD, Вольфганг Эггер в течение семи лет отвечал за язык дизайна крупнейшего производителя электромобилей в мире. И нужно сказать, немало в этом преуспел.

Впрочем, сам Эггер отмечает, что «красота глобальна», и он проектирует автомобили не для Китая, а для мирового рынка.

Кстати, в «стане беглых» недавно произошло пополнение: известный многим дизайнер Skoda, BMW и Rolls-Royce Йозеф Кабан теперь трудится в китайской SAIC.

Источник: auto-medienportal.net