Собака нашла наркотики в «подполье» багажника внедорожника (видео)

В Москве задержали водителя автомобиля Land Rover, в котором было 7 кг наркотиков

Пресс-служба МВД опубликовала видео задержания перевозчика наркотиков в Москве. В апреле сотрудники столичной ДПС несли службу на Станционной улице и остановили внедорожник Land

Rover для проверки документов. Источник пишет, что 55-летний мужчина «заметно нервничал», поэтому полисмены решили досмотреть его и автомобиль, вызвав на место опергруппу.

«В результате в присутствии понятых из багажника автомобиля и кармана куртки водителя полицейские изъяли в общей сложности 6 пакетов общей массой свыше 7 кг с веществом, содержащим в своем составе наркотическое средство метилэфедрон», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

На мужчину завели уголовное дело по части 3 статьи 30 и по части 5 статьи 228.1 УК РФ, фигурант заключен под стражу.

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Источник: МВД Медиа