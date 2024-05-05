Собака нашла наркотики в «подполье» багажника внедорожника (видео)
В Москве задержали водителя автомобиля Land Rover, в котором было 7 кг наркотиков
Пресс-служба МВД опубликовала видео задержания перевозчика наркотиков в Москве. В апреле сотрудники столичной ДПС несли службу на Станционной улице и остановили внедорожник Land
Rover для проверки документов. Источник пишет, что 55-летний мужчина «заметно нервничал», поэтому полисмены решили досмотреть его и автомобиль, вызвав на место опергруппу.
|
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
Купить билеты:
Реклама/ООО "За рулем"/ИНН 7708309078/erid F7NfYUJCUneLrWoCJ8BV
«В результате в присутствии понятых из багажника автомобиля и кармана куртки водителя полицейские изъяли в общей сложности 6 пакетов общей массой свыше 7 кг с веществом, содержащим в своем составе наркотическое средство метилэфедрон», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
На мужчину завели уголовное дело по части 3 статьи 30 и по части 5 статьи 228.1 УК РФ, фигурант заключен под стражу.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: МВД Медиа
Фото:МВД Медиа
05.05.2024
Фото:МВД Медиа
Поделиться:
Оцените материал:
0