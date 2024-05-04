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Стоимость работ по модернизации БАМа и Транссиба оценивается в 3,7 млрд рублей

В Правительстве РФ утвердили третий этап развития БАМа и Транссиба до 2035 года

Правительство РФ одобрило запуск третьего этапа инвестиционного проекта по модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба до 2035 года. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

В ходе совещания с вице-премьерами он подчеркнул, что на реализацию проекта потребуется, по предварительным оценкам, порядка 3,7 трлн рублей.

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«Продолжаем реализовывать инвестиционный проект по развитию Байкало-Амурской и Транссибирской железных дорог. По поручению главы государства утвержден третий этап работ до 2035 года. Общая стоимость этих работ превышает 3 триллиона 700 миллиардов рублей», — уточнил премьер-министр.

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РЖД реализуют второй этап развития Восточного полигона, в который входят БАМ и Транссиб, стоимость работ оценивается в 1,1 трлн рублей. Проект рассчитан до 2024 года, в его рамках планируется увеличить провозную способность до 180 млн тонн (в 2023 году – 173 млн тонн).

По словам Мишустина, БАМ имеет ключевое значение не только для связей между российскими регионами, но и для экономического суверенитета страны.

Ранее президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились в Кремле с ветеранами-строителями и работниками Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в честь 50-летнего юбилея с момента начала строительства.

Источник: Прайм

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 1
04.05.2024
Фото:Wikimedia
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