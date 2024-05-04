Доверие как тренд: эксперт объяснил рекордные продажи АВТОВАЗа
Рекордные продажи автомобилей от отечественного производителя АВТОВАЗ объясняются доступной ценой и небольшим выбором на рынке России. Таким мнением в беседе с корреспондентом издания NEWS.ru поделился автоэксперт Иван Зенкевич.
По его мнению, в последнее время у россиян повысился уровень доверия к отечественному автопрому. Зенкевич убежден, что АВТОВАЗ реализует концепцию по изменению мышления относительно своей продукции.
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«Хочется верить, что АВТОВАЗ стал божественным, но, мне кажется, здесь в первую очередь цена вопроса. Машина АВТОВАЗа стоит дешевле китайских автомобилей, которые тоже должны стоить дешевле. Однако вера покупателей в отечественные автомобили повысилась, потому что улучшилось качество. Наши машины не такие плохие. Это привычка народа, что наше отечественное не самое лучшее. АВТОВАЗ старается перевернуть представление о своей продукции, и у них это получается», – констатирует эксперт.
Комментируя усилия руководства отечественного производителя в части повышения утилизационных сборов, Зенкевич предположил, что автомобили российского производства станут еще доступнее на фоне конкурентов. «Людям надо ездить, а не из чего выбирать», отмечает Зенкевич, кроме того, россияне зачастую делают выбор в пользу новых машин, и даже отечественных.
Напомним, по итогам апреля текущего года АВТОВАЗ реализовал 45 551 тыс. Lada из числа легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 64,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года, он стал для предприятия рекордным за последние 12 лет.
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Источник: news.ru