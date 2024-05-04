#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Auto China 2024Путешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Вольфганг Эггер
4 мая
Эти дизайнеры все чаще «рисуют» китайские машины
Новый китайский стиль в дизайне автомобилей...
Rox Motor 01
4 мая
Производитель пылесосов выводит на российский рынок новый внедорожник
Китайский внедорожник Rox Motor 01 выйдет на...
«В Дубае дешевле»: эксперт рассказал, как подорожал летний отдых в Сочи
4 мая
«В Дубае дешевле»: эксперт рассказал, как подорожал летний отдых в Сочи
Дмитрий Арутюнов: размещение в отелях Сочи...

Доверие как тренд: эксперт объяснил рекордные продажи АВТОВАЗа

Эксперт Зенкевич объяснил, почему у россиян растет доверие к продукции АВТОВАЗа

Рекордные продажи автомобилей от отечественного производителя АВТОВАЗ объясняются доступной ценой и небольшим выбором на рынке России. Таким мнением в беседе с корреспондентом издания NEWS.ru поделился автоэксперт Иван Зенкевич.

По его мнению, в последнее время у россиян повысился уровень доверия к отечественному автопрому. Зенкевич убежден, что АВТОВАЗ реализует концепцию по изменению мышления относительно своей продукции.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
Купить билеты:
Реклама/ООО "За рулем"/ИНН 7708309078/erid F7NfYUJCUneLrWoCJ8BV
«Хочется верить, что АВТОВАЗ стал божественным, но, мне кажется, здесь в первую очередь цена вопроса. Машина АВТОВАЗа стоит дешевле китайских автомобилей, которые тоже должны стоить дешевле. Однако вера покупателей в отечественные автомобили повысилась, потому что улучшилось качество. Наши машины не такие плохие. Это привычка народа, что наше отечественное не самое лучшее. АВТОВАЗ старается перевернуть представление о своей продукции, и у них это получается», – констатирует эксперт.

Топ-7 весенних штрафов: «попадают» даже опытные водители

Комментируя усилия руководства отечественного производителя в части повышения утилизационных сборов, Зенкевич предположил, что автомобили российского производства станут еще доступнее на фоне конкурентов. «Людям надо ездить, а не из чего выбирать», отмечает Зенкевич, кроме того, россияне зачастую делают выбор в пользу новых машин, и даже отечественных.

Напомним, по итогам апреля текущего года АВТОВАЗ реализовал 45 551 тыс. Lada из числа легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 64,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года, он стал для предприятия рекордным за последние 12 лет.

Источник: news.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
Количество просмотров 3
04.05.2024
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0