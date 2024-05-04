Стали свидетелем нарушения ПДД? На этом можно заработать — объясняем

Россияне могут получать вознаграждение за информацию о нарушивших ПДД водителях

Жители России могут получать материальное вознаграждение за сообщения о нарушивших правила дорожного движения водителях. Такая практика уже реализуется в пяти российских регионах, идею поддержали еще семь субъектов России. Об этом в своем паблике написал руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский.

«Сумма вознаграждения разная: Республика Коми и Вологодская область – 3000 рублей; Нижегородская область – 2000 рублей; Ямало-Ненецкий АО – 4000 рублей; Брянская область – от 3000 до 5000 рублей в зависимости от нарушения. Причем платят не только за информацию о нарушениях парковки, но и за информацию о пьяных водителях», — пишет Шумский.

Такая повсеместная практика может обернуться тем, что «появится слишком много ненормальных личностей, которые будут штрафовать людей пачками, потому что им нечем заняться», предостерегает Шумский. Причем он обратил внимание, что качество информации от таких народных инспекторов сомнительное.

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Источник: «Пробок.нет»