Производитель пылесосов выводит на российский рынок новый внедорожник

Китайский внедорожник Rox Motor 01 выйдет на рынок России до конца 2024 года

Создателем нового автобренда выступила компания Rox Motor, основанная в 2021 году генеральным директором производителя роботов-пылесосов Roborock. Первоначально компания специализировалась на разработке систем автономного вождения, но впоследствии решила расширить свою деятельность и выйти на рынок гибридных автомобилей.

Дизайн внедорожника Rox 01 разрабатывала легендарная итальянская студия Pininfarina, а за его выпуск отвечает концерн Beijing Automobile Works (BAW). В Китае поставки машин клиентам начались еще в прошлом году под брендом Jishi.

Rox Motor 01

Rox 01 – это внушительный автомобиль длиной более 5 метров с мощной гибридной силовой установкой, развивающей 476 л. с. Согласно прогнозам, стоимость Rox Motor в России будет превышать 7 миллионов рублей.

Помимо прочего, Rox Motor планирует в ближайшем будущем выпустить и другие модели, в том числе гибридный седан и полностью электрический кроссовер. Компания видит большой потенциал для своего бренда в России и рассчитывает занять свое место среди ведущих автопроизводителей на нашем рынке.

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Источник: Китайские автомобили