Старый добрый Renault Logan первого поколения вернулся на конвейер

В Иране возобновятся продажи Pars Khodro Cadilla P90, локализованного на 85%

В Иране скоро поступит в продажу переработанный Renault Logan первого поколения, получивший название Pars Khodro Cadilla P90. Этот седан является результатом локализации на 85% первоначального Renault Logan I.

Pars Khodro Cadilla P90

Cadilla P90 отличается оригинальным дизайном, но при взгляде в профиль сразу узнается силуэт Logan I. Салон претерпел существенные изменения: установлен новый руль, переработанная приборная панель, современная мультимедийная система и блок управления климатической системой.

Pars Khodro Cadilla P90

Седан имеет следующие размеры: длина – 4330 мм, ширина – 1740 мм, высота – 1530 мм, колесная база – 2630 мм. В движение Cadilla P90 приводит 1,6-литровый бензиновый двигатель ME16 мощностью 113 л. с., аналогичный двигателю PSA EC5. Двигатель агрегатируется с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Автомобиль производится на заводе Pars Khodro в Иране. По информации Khodrobank, уже напечатаны фирменные каталоги для нового седана. Локализация производства на 85% позволит снизить стоимость автомобиля и сделать его более доступным для иранских потребителей.

Интерьер Pars Khodro Cadilla P90

Официальная дата выхода Pars Khodro Cadilla P90 на рынок пока не объявлена. Однако ожидается, что продажи начнутся в ближайшие месяцы.

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Источник: Автоновости дня