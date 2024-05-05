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Старый добрый Renault Logan первого поколения вернулся на конвейер

В Иране возобновятся продажи Pars Khodro Cadilla P90, локализованного на 85%

В Иране скоро поступит в продажу переработанный Renault Logan первого поколения, получивший название Pars Khodro Cadilla P90. Этот седан является результатом локализации на 85% первоначального Renault Logan I.

Pars Khodro Cadilla P90
Pars Khodro Cadilla P90

Cadilla P90 отличается оригинальным дизайном, но при взгляде в профиль сразу узнается силуэт Logan I. Салон претерпел существенные изменения: установлен новый руль, переработанная приборная панель, современная мультимедийная система и блок управления климатической системой.

Pars Khodro Cadilla P90
Pars Khodro Cadilla P90
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Седан имеет следующие размеры: длина – 4330 мм, ширина – 1740 мм, высота – 1530 мм, колесная база – 2630 мм. В движение Cadilla P90 приводит 1,6-литровый бензиновый двигатель ME16 мощностью 113 л. с., аналогичный двигателю PSA EC5. Двигатель агрегатируется с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Автомобиль производится на заводе Pars Khodro в Иране. По информации Khodrobank, уже напечатаны фирменные каталоги для нового седана. Локализация производства на 85% позволит снизить стоимость автомобиля и сделать его более доступным для иранских потребителей.

Интерьер Pars Khodro Cadilla P90
Интерьер Pars Khodro Cadilla P90

Официальная дата выхода Pars Khodro Cadilla P90 на рынок пока не объявлена. Однако ожидается, что продажи начнутся в ближайшие месяцы.

Источник: Автоновости дня

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Khodro Bank
Количество просмотров 1
05.05.2024
Фото:Khodro Bank
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