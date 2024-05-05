Changjiang Defender V750: симбиоз советской и немецкой легенд по цене кроссовера
Китайский производитель мотоциклов с колясками Changjiang Motorcycle презентовал новую модель – Defender V750, вызвавшую немалый ажиотаж в мотосообществе.
Внешне Defender V750 демонстрирует поразительное сходство с легендарными мотоциклами BMW линейки GS. При этом наличие коляски делает его также похожим на отечественный «Урал». Дизайн мотоцикла выполнен в современном стиле, сочетая брутальность и функциональность.
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Помимо эффектного внешнего вида, Defender V750 может похвастаться богатым оснащением. Он укомплектован большой цифровой панелью приборов, встроенным видеорегистратором, системой мониторинга давления в шинах, круиз-контролем, удобным сиденьем в коляске с комфортабельной спинкой и подлокотной подушкой, а также дополнительным пространством для ног, портом USB для зарядки гаджетов пассажира.
Сердцем Defender V750 является V-образный двигатель мощностью 52 л. с. и крутящим моментом 60 Н·м. Максимальная мощность достигается на 6000 об/мин, а максимальный крутящий момент доступен уже с 4900 об/мин.
Модель предлагается в двух версиях. Стандартная – по цене 9,5 тыс. долларов. Топовая – с дополнительным оснащением за 10,8 тыс. долларов.
Для сравнения, самая современная модель Chery Tiggo 7 (известная в России как Tiggo 7 Pro) стоит в Китае порядка 10,2 тыс. долларов.
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Источник: Autohome