Странности китайского рынка: кроссовер подешевел до старта продаж из-за высокого спроса

Chery Fulwin T9 подешевел на 20 000 юаней после достижения 20 тысяч предзаказов

Китайский автомобильный рынок отличается высокой конкуренцией и быстрым реагированием на изменение спроса. Недавнее снижение цен на обновленный Chery Tiggo 7 стало ярким примером этой тенденции. Теперь схожую тактику применили к другому автомобилю Chery под брендом Fulwin.

Chery Fulwin T9

Электрический кроссовер Chery Fulwin T9 поступил в продажу 18 апреля по цене от 160 000 до 200 000 юаней (от 22 000 до 27 000 долларов США). Чтобы стимулировать спрос, компания предложила акцию: если количество заказов превысит 20 000 единиц, цена на автомобиль будет снижена на 20 000 юаней (2 700 долларов США). Оформить заказ было возможно за символическую сумму в 9,9 юаней (1,4 доллара США).

Chery Fulwin T9

Chery удалось собрать более 25 000 заказов, что позволило компании выполнить свое обещание. В результате новый прайс на Fulwin T9 составляет от 140 000 юаней (19 000 долларов США). Дополнительно компания объявила, что, если количество заказов достигнет 40 000 единиц до официального старта продаж, запланированного на второй квартал, стоимость автомобиля будет снижена еще на 5 000 юаней (680 долларов США).

Интерьер Chery Fulwin T9

Среднеразмерный кроссовер Chery с габаритами 4795 х 1930 х 1738 мм и колесной базой 2770 мм доступен в двух вариантах салона — на 5 и 7 мест.

Силовая установка Fulwin T9 представляет собой гибридную систему Chery Kunpeng Super C-DM. Она состоит из полуторалитрового бензинового двигателя, электромотора на передней оси и трансмиссии DHT. Общая мощность силовой установки составляет 360 л. с. и 530 Н·м крутящего момента. Запас хода на электротяге достигает 120 км, а общий запас хода превышает 1400 км.

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Источник: Российская газета