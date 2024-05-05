В России замечен доступный кроссовер по цене Lada Granta: что о нем известно?

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На одной из московских парковок замечен бюджетный кроссовер Dayun Yuehu

В Москве замечен новый бюджетный кроссовер Dayun Yuehu. Новый автомобиль без номерных знаков сфотографировали на одной из парковок

Автомобиль Dayun Yuehu является компактным электромобилем длиной 3695 мм и оснащен электромотором мощностью 47 л. с. Емкость тяговой батареи составляет 30,6 кВт·ч, что обеспечивает заявленный запас хода в 300 км.

Dayun Yuehu
Dayun Yuehu
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В Китае Yuehu считается одним из самых доступных электромобилей на рынке, его стоимость составляет 70 тыс. юаней (около 900 тыс. рублей). В России по сопоставимой цене можно приобрести универсал Lada Granta Cross.

Появление Dayun Yuehu в Москве может свидетельствовать о намерении компании выйти на российский рынок. Однако официальной информации о планах продаж пока не поступало.

Источник: Quto

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Dayun
Количество просмотров 2
05.05.2024
Фото:Dayun
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