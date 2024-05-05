Добротный бюджетный «американец» приехал в Россию по цене Весты

Новые седаны Chevrolet Onix поступили в продажу в РФ по цене от 1,86 млн рублей

На одном из сайтов объявлений указывается, что цены на новые бюджетные седаны Chevrolet Onix начинаются с 1 859 796 рублей. В сравнении с LADA Vesta Techno'24, который стоит 1 885 900 рублей, и Enjoy'24 за 1 890 900 рублей, новинки от Chevrolet представляют собой привлекательную альтернативу.

Chevrolet Onix

В России поступили новые модели только 2023 года производства. Автосалон из Казани выставил на продажу самый доступный из них за 1 859 796 рублей, не уточнив при этом комплектацию. На фотографиях видно, что у машины есть светодиодные ДХО с диодными «противотуманками», люк, кожаный мульти-руль, медиасистема с крупным тачскрином, бортовой компьютер, климат-контроль, круиз-контроль и две подушки безопасности.

Chevrolet Onix

Другие автосалоны в Санкт-Петербурге и Вологде также имеют по несколько таких седанов в наличии. В Санкт-Петербурге цена составляет 1 939 000 рублей, а в Вологде – 2 000 000 рублей, без учета скидок.

Все Chevrolet Onix технически одинаковы. 132-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,2 литра, в паре с классическим шестиступенчатым «автоматом» дарит возможность достигать 100 км/ч всего за 10,6 секунды и разгоняться до 170 км/ч.

Интерьер Chevrolet Onix

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Источник: Автоновости дня