В Бразилии заинтересовались российской Нивой
Бразильский автомобильный портал motor1.uol.com.br высоко оценил пикап на базе Lada Niva, назвав его привлекательным предложением на местном рынке.
Версия для Бразилии отличается вместимостью грузового отсека до 3500 литров и дорожным просветом от 20,5 до 24 см в зависимости от комплектации. Длина автомобиля составляет 4,44 метра, а размер грузового отделения варьируется от 1,77 до 2 метров.
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Примечательно, что пикап оснащается холодильной камерой для перевозки скоропортящихся продуктов. Внешний вид пикапа сохранился неизменным с момента выпуска Lada Niva в 1977 году, что придает автомобилю узнаваемый и культовый стиль.
Под капотом пикапа установлен бензиновый двигатель объемом 1,7 литра мощностью 84 л.с., который сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач. Пикап оснащен полным приводом, обеспечивающим уверенную проходимость на различных типах покрытия.
Помимо Бразилии, пикап на базе Lada Niva также получил положительные отзывы в других странах. Британские автожурналисты охарактеризовали кемпер на базе Lada Granta как идеальное решение для семейных пар, планирующих путешествия.
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Источник: Motor1
Отзывы о LADA Niva Legend (32)
ход по неровной дороге
много
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!