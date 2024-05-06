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В Бразилии заинтересовались российской Нивой

Российский пикап на базе Lada Niva заинтересовал покупателей в Бразилии

Бразильский автомобильный портал motor1.uol.com.br высоко оценил пикап на базе Lada Niva, назвав его привлекательным предложением на местном рынке.

Версия для Бразилии отличается вместимостью грузового отсека до 3500 литров и дорожным просветом от 20,5 до 24 см в зависимости от комплектации. Длина автомобиля составляет 4,44 метра, а размер грузового отделения варьируется от 1,77 до 2 метров.

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Еще один большой кроссовер российской сборки: какой? Когда? Почем?

Примечательно, что пикап оснащается холодильной камерой для перевозки скоропортящихся продуктов. Внешний вид пикапа сохранился неизменным с момента выпуска Lada Niva в 1977 году, что придает автомобилю узнаваемый и культовый стиль.

Под капотом пикапа установлен бензиновый двигатель объемом 1,7 литра мощностью 84 л.с., который сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач. Пикап оснащен полным приводом, обеспечивающим уверенную проходимость на различных типах покрытия.

Помимо Бразилии, пикап на базе Lada Niva также получил положительные отзывы в других странах. Британские автожурналисты охарактеризовали кемпер на базе Lada Granta как идеальное решение для семейных пар, планирующих путешествия.

Источник: Motor1

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За РулемЛежнин Роман
Фото:АВТОВАЗ
06.05.2024
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!

+33