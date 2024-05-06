Всенародно любимый кроссовер вернулся в Россию по очень приятной цене

На рынке России появились новые кроссоверы Mazda CX-5 по цене от 3,5 млн рублей

Кроссоверы Mazda CX-5 стали поставляться на авторынок России по альтернативным схемам. Поставками самой продаваемой модели, ранее выпускавшейся в РФ, занимаются и частные продавцы, и юридические лица. Что касается цен, то на одном из классифайдов в начале мая кроссовер предлагается от 3,5 млн рублей.

Продавец из Москвы уверяет, что у автомобиля в комплектации Comfort есть действующий электронный ПТС и предустановленный блок ЭРА-ГЛОНАСС.

Mazda CX-5

В комплектацию входят фронтальные и боковые подушки безопасности, оконные шторки безопасности, тканевая отделка сидений, светодиодные фары, датчики света и дождя, электрообогрев боковых зеркал, мультимедиа с ЖК-дисплеем и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, двухзонный климат-контроль, задний парктроник с камерой заднего вида, мультифункциональный руль, бесключевой доступ и 17-дюймовые литые диски.

Частник из Москвы предлагает аналогичный кроссовер за 3,65 млн рублей, цена у продавца в Омске достигает 3,8 млн рублей, а в Петербурге и Челябинске за модели в максимальной комплектации с кожаным салоном просят 3,918 млн и 3,95 млн рублей соответственно. Кроме того, аналогичные паркетники есть в наличии в Пензе, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Владивостоке.

Mazda CX-5

Силовой агрегат представлен на выбор двумя двигателями: атмосферником объемом 2,0 л мощностью 150-155 л.с. (в зависимости от рынка происхождения автомобиля) и более мощным мотором объемом 2,5 л мощностью 194-196 л.с. Коробкой передач в обоих вариантах выступает классический шестиступенчатый автомат, привод может быть и передним, и полным в зависимости от комплектации.

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Источник: avtonovostidnya.ru