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Еще один китайский кроссовер теперь популярнее, чем Нива

Автостат назвал самые популярные модели на российском рынке

По итогам апреля тройку бестселлеров среди новых моделей составили Lada Granta, Lada Vesta и Haval Jolion. Точно так же выглядит топ-3 и по итогам всех четырех месяцев 2024 года. Но вот дальше есть различия: если в апреле на четвертом и пятом местах расположились внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend, то по результатам продаж с начала года между ними вклинивается Geely Monjaro.

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Если сравнивать с прошлым годом, эта новая китайская модель показывает гигантский рост продаж. Более впечатляющий он только у Lada Vesta, но это объясняется тем, что перенесенная из Ижевска в Тольятти сборка была перезапущена только в марте 2023-го. А вот бестселлер АВТОВАЗа, Lada Granta немного упала в продажах по сравнению с прошлым годом, на 1,6%.

В апреле у Monjaro лишь 9 место, но с начала года – 5-е
В апреле у Monjaro лишь 9 место, но с начала года – 5-е

В целом же отечественный автогигант сохраняет доминирующее положение: 42 270 проданных с начала года автомобилей и более 30% всего авторынка новых легковушек. На втором месте Haval (14 586 машин), на третьем Chery (12 867 шт.), а замыкают пятерку белорусский Belgee, продающий у нас «предыдущий» Geely Coolray под собственным брендом (3005 шт.), и китайский Tank (2409 шт.).

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Источник: Автостат

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За РулемИннокентий Кишкурно
06.05.2024
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