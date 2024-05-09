Вот так в Евросоюзе решили сократить количество ДТП

С 7 июля в ЕС у каждой новой машины на старте будут электронные помощники

С 7 июля 2024 года дополнительные системы помощи будут обязательными для новых автомобилей, которые продаются на территории Евросоюза. На уже зарегистрированные транспортные средства это правило не распространяется.

Общество технического мониторинга GTÜ перечислило, что ждет людей за рулем, и просит заранее ознакомиться с работой этих систем.

1. Ассистент экстренного торможения

Доли секунды невнимательности могут иметь решающее значение для того, произойдет авария или нет. Система постоянно рассчитывает скорость и расстояние до впереди идущего автомобиля по сигналам нескольких датчиков (радар, лазер, камеры). Если необходимое безопасное расстояние не достигнуто, автомобиль автоматически тормозит – при необходимости вплоть до аварийной остановки.

2. Интеллектуальный помощник скорости

Система под названием ISA (интеллектуальная адаптация скорости) использует данные GPS и распознавание дорожных знаков для определения текущей максимальной скорости и автоматически предупреждает или тормозит транспортное средство. Предупреждение подается посредством пульсирующей педали акселератора или дисплея в кабине. Систему можно преодолеть, резко ускорившись.

3. «Черный ящик»

Регистратор данных записывает торможение, скорость, наклон и положение автомобиля на дороге. Чтобы предотвратить неправильное использование данных, сохраняется только очень короткая последовательность. Таким образом, для последующей оценки доступны только последние секунды после происшествия. Официально это называется записью данных, связанных с событиями.

4. Активный ассистент удержания полосы движения

Помогает водителю соблюдать полосу движения и границы дороги. Система предупреждает легкими вибрациями рулевого колеса, если автомобиль непреднамеренно покидает полосу движения. Предупреждение об аварийном выезде из полосы движения идет немного дольше. При перестроении на шоссе использование указателя поворота временно отключает систему.

5. Система обнаружения усталости

Предупреждает водителя о снижении концентрации. Она реагирует на моргание или даже закрытие глаз водителя, а также на нетипичные движения руля. Если у вас появились симптомы усталости, сообщение в кабине предложит вам сделать перерыв.

6. Аварийный стоп-сигнал или адаптивный стоп-сигнал

При резком торможении на скорости выше 50 км/ч загораются все задние фонари, а стоп-сигналы быстро мигают, предупреждая других участников дорожного движения. При остановке автомобиля включается аварийная сигнализация и постоянно горит стоп-сигнал. Активированная ABS также активирует эти функции световых сигналов.

7. Ассистент движения задним ходом

Он обнаруживает препятствия, пешеходов и велосипедистов при движении задним ходом и выдает водителю предупреждающее сообщение.

8. Иммобилайзер, чувствительный к алкоголю

Это пока просто подготовка системы – интерфейс для возможной последующей дооснащения иммобилайзером, реагирующим на алкоголь. Дальнейшие подробности пока не определены.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Auto-Medienportal.net