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На эти модели в России не зарегистрировано ни одного ограничения — топ-36

Эксперты составили топ моделей авто, реже всего попадающих под ограничения в РФ

Кроссовер Geely Monjaro, среднеразмерный кроссовер Hyundai Palisade, а также седан Volkswagen Jetta и кроссовер Volkswagen Tiguan реже остальных моделей оказываются в списке транспортных средств, на которые накладываются ограничения на регистрационные действия. К таким выводам пришли эксперты «Автотеки» в ходе проведенного анализа автомобилей, представленных на онлайн-платформе в первом квартале 2024 года.

Как правило, запрет регистрационных действий в отношении транспортных средств накладывается в том случае, если у автовладельца есть неоплаченные штрафы и налоги или этот автомобиль стал предметом спора.

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В первом квартале 2024 года на платформе выявлены четыре модели, которые не попали ни под какие ограничения. Это кроссовер Monjaro от бренда Geely, кроссовер Hyundai Palisade, а также классический седан Jetta и кроссовер Tiguan от немецкого бренда Volkswagen.

Специалисты составили топ-36 автомобилей, доля которых в первом квартале текущего года в части ограничений составляла всего 5%. В их числе пять марок, моделей которых в упомянутом списке больше всего: Exeed, Genesis, BMW, Audi и Honda. Каждая из перечисленных представлена в списке тремя моделями бренда.

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Источник: Российская газета

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
06.05.2024
Фото:Depositphotos
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