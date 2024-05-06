Дивиденды «Соллерс» составят 89 рублей на акцию

«Соллерс» выплатит дивиденды за 2023 финансовый год с доходностью 9,2%

Совет директоров российской компании «Соллерс» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды в размере 89 рублей на одну акцию по итогам 2023 финансового года. Об этом говорится в сообщении компании на сервере раскрытия информации.

«Рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль по результатам 2023 финансового года, выплатив дивиденды в денежной форме в размере 89 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО "Соллерс"», — говорится в документе.

В качестве даты общему собранию акционеров предлагается установить 5 июля 2024 года, по состоянию на этот день определятся лица, имеющие право на дивиденды.

Отмечается, что чистая прибыль компании по итогам прошлого года по международным стандартам финансовой отчетности составила 4,9 млрд рублей. При этом выручка за 2023 год составила 82,3 млрд рублей. Напомним, «Соллерс» на 80,25% принадлежит «Альтер инвест».

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Источник: ТАСС