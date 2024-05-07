Новый боевой ледокол России прикроет Арктику
Первый боевой ледокол проекта 23550 выйдет на ходовые испытания в июне
Боевой ледокол «Иван Папанин» проекта 23550 (шифр «Арктика») выйдет на заводские ходовые испытания в июне 2024 года. Он был построен на «Адмиралтейских верфях».
Боевой ледокол «Иван Папанин» проекта 23550 (шифр «Арктика»)
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«На днях ледокол вышел из дока, где ему обновили окраску корпуса. Сейчас он находится у причальной стенки предприятия. Ориентировочно в июне он выйдет на заводские ходовые испытания», – цитирует ТАСС заявление представителя судостроительной отрасли.
Экипаж первого боевого ледокола уже заселился на корабль. Он проходил подготовку по специальным программам, предполагающим эксплуатацию техники и вооружения кораблей этого проекта в арктических условиях.
Корабли проекта 23550 строятся не только для ВМФ России, но и для Пограничных войск ФСБ России. Они способны преодолевать льды толщиной 1,7 м. Для ВМФ России вооружение подразумевается значительное – 76,2-мм артиллерийская установка, 8 крылатых ракет «Калибр-К» и противокорабельных ракет «Уран». Кроме того, корабли оснащаются вертолетной площадкой.
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Кирилл Панов
Фото:Объединенная судостроительная корпорация
07.05.2024
Фото:Объединенная судостроительная корпорация
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