#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Боевой ледокол «Иван Папанин» проекта 23550 (шифр «Арктика»)
7 мая
Новый боевой ледокол России прикроет Арктику
Первый боевой ледокол проекта 23550 выйдет на...
УАЗ-«буханку» для наших бойцов оснастили спецоборудованием
7 мая
УАЗ-«буханку» для наших бойцов оснастили спецоборудованием
Народный фронт передал участникам СВО 100...
Розыгрыш призов 06.05.24 от «За рулем» — названы имена победителей
7 мая
Розыгрыш призов 06.05.24 от «За рулем» — названы имена победителей
Подведены итоги очередного ежемесячного...

Новый боевой ледокол России прикроет Арктику

Первый боевой ледокол проекта 23550 выйдет на ходовые испытания в июне

Боевой ледокол «Иван Папанин» проекта 23550 (шифр «Арктика») выйдет на заводские ходовые испытания в июне 2024 года. Он был построен на «Адмиралтейских верфях».

Боевой ледокол «Иван Папанин» проекта 23550 (шифр «Арктика»)
Боевой ледокол «Иван Папанин» проекта 23550 (шифр «Арктика»)

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
Купить билеты:
Реклама/ООО "За рулем"/ИНН 7708309078/erid F7NfYUJCUneLrWoCJ8BV
«На днях ледокол вышел из дока, где ему обновили окраску корпуса. Сейчас он находится у причальной стенки предприятия. Ориентировочно в июне он выйдет на заводские ходовые испытания», – цитирует ТАСС заявление представителя судостроительной отрасли.

Экипаж первого боевого ледокола уже заселился на корабль. Он проходил подготовку по специальным программам, предполагающим эксплуатацию техники и вооружения кораблей этого проекта в арктических условиях.

Российские корабли станут «невидимыми»

Корабли проекта 23550 строятся не только для ВМФ России, но и для Пограничных войск ФСБ России. Они способны преодолевать льды толщиной 1,7 м. Для ВМФ России вооружение подразумевается значительное – 76,2-мм артиллерийская установка, 8 крылатых ракет «Калибр-К» и противокорабельных ракет «Уран». Кроме того, корабли оснащаются вертолетной площадкой.

Подпишитесь на «За рулем» в

Кирилл Панов
Фото:Объединенная судостроительная корпорация
07.05.2024
Фото:Объединенная судостроительная корпорация
Поделиться:
Оцените материал:
0