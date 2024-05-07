Новый боевой ледокол России прикроет Арктику

Первый боевой ледокол проекта 23550 выйдет на ходовые испытания в июне

Боевой ледокол «Иван Папанин» проекта 23550 (шифр «Арктика») выйдет на заводские ходовые испытания в июне 2024 года. Он был построен на «Адмиралтейских верфях».

Боевой ледокол «Иван Папанин» проекта 23550 (шифр «Арктика»)

«На днях ледокол вышел из дока, где ему обновили окраску корпуса. Сейчас он находится у причальной стенки предприятия. Ориентировочно в июне он выйдет на заводские ходовые испытания», – цитирует ТАСС заявление представителя судостроительной отрасли.

Экипаж первого боевого ледокола уже заселился на корабль. Он проходил подготовку по специальным программам, предполагающим эксплуатацию техники и вооружения кораблей этого проекта в арктических условиях.

Корабли проекта 23550 строятся не только для ВМФ России, но и для Пограничных войск ФСБ России. Они способны преодолевать льды толщиной 1,7 м. Для ВМФ России вооружение подразумевается значительное – 76,2-мм артиллерийская установка, 8 крылатых ракет «Калибр-К» и противокорабельных ракет «Уран». Кроме того, корабли оснащаются вертолетной площадкой.