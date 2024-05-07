Китайские «уазики» теперь продают в России

Beijing BJ212, построенный на шасси ГАЗ-69, продают в России за 4 млн рублей

С недавних пор китайские внедорожники BAW 212 продают и у нас. Завозят их штучно – в расчете на любителей экзотики.

Интересно, что армейский внедорожник Beijing BJ 212, появившийся в 1965 году, был создан на лицензионном шасси ГАЗ-69, но внешностью больше походил на УАЗ-469, который тогда существовал лишь в виде прототипов.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Не без помощи советских инженеров китайцы освоили всё – включая производство двигателя 492Q (УАЗ-451М), который позже раскочегарили с 75 до 84 л.с.

В последние годы завод BAW, который выпускал суровую, полувоенную технику, серьезно колбасило. Дошло до того, что его выделили из состава госконцерна BAIC – и теперь у него даже новый владелец.

А внедорожник Beijing BJ212 модернизировали много раз – и теперь продают как BAW 212.

Теперь у него лицензионный турбомотор Mitsubishi 4K22 (2,4 л, 211 л.с.) и 6-ступенчатая механическая коробка. Трансмиссия – по-прежнему part-time, с понижающей передачей.

Мосты другие, есть версии с независимой передней подвеской. Сзади – всегда жесткий мост и всегда рессоры и барабанные тормоза. Есть тентованные версии, но к нам везут машины с жесткой крышей.

Кондовая, но осовремененная машина, которой не чужды кондиционер, гидроусилитель и демпфер в рулевой управлении, АБС и даже ESP. Дешевый интерьер и странный багажник, который нельзя трансформировать.

Впрочем, особым спросом машина в Китае не пользуется – продают по две-три тысячи штук в год. Стоит такой автомобиль 106 тысяч юаней (1,4 млн рублей).

Укомплектованные внедорожники – с независимой передней подвеской, лебедкой, блокировкой заднего дифференциала обойдется уже в 1,7 млн рублей.

В России даже простые BAW 212 стоят 4 млн рублей. Для сравнения: за самый простой УАЗ Хантер (Евро-0; 2023 г.в.) сегодня просят 1 440 000 рублей.

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Источник: Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram