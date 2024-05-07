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Этот белорусский кроссовер по продажам в РФ почти догнал Geely Monjaro и Haval

«Автостат»: Belgee X50 впервые вошел в топ-10 самых продаваемых SUV на рынке РФ

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в апреле 2024 года стал компактный кроссовер Haval Jolion. По итогам апреля 2024 года продажи модели выросли на 73,2% и составили 6112 экземпляров. Такие цифры озвучили специалисты аналитического агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг» (ППК) и с учетом собственного анализа.

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На втором месте самых популярных в России кроссоверов и внедорожников отечественная Lada Niva Travel – ее продали в количестве 5044 машины, рост составил 333,5%. Тройку лидеров замыкает Lada Niva Legend с результатом 4501 проданный автомобиль. Это на 60,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Также в рейтинг вошел Chery Tiggo 7 Pro Max – его продажи составили 4379 штук (+71%).

Belgee X50
Belgee X50

Почти Tucson, но не совсем: испытали в России корейский кроссовер для Китая

В топ-10 самых популярных моделей SUV в апреле вошли Chery Tiggo 4 Pro (4286 шт., +24,3%), Omoda C5 (3499 шт., +41,8%), Geely Monjaro (3302 шт., рост в 5,2 раза), Haval M6 (3235 шт.), Belgee X50 (3005 шт.) и Geely Coolray (2130 шт., –48,7%). Примечательно, что Belgee X50 впервые попал в десятку лидеров в этом сегменте.

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Источник: autostat.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos | Belgee
Количество просмотров 1
07.05.2024
Фото:Depositphotos | Belgee
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