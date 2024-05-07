Царь подтвердил свое прозвище, став победителем 1-го этапа RDS GP 2024

Пилот Аркадий Цареградцев стал абсолютным победителем первого этапа RDS

Юбилейный, 15-й сезон Российской Дрифт Серии стартовал на трассе Moscow Raceway. Первый этап RDS GP 2024 года завершился, поразив зрителей своими непредсказуемыми итогами.

Аркадий Цареградцев

По итогам первого этапа RDS GP 2024 Личный зачет. Топ-3:

1. Аркадий Цареградцев (Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт) – 253 балла

2. Григорий Гусев (LUKOIL Racing Drift Team) – 197 баллов

3. Артем Шабанов (TimeUp) – 154 балла

Командный зачет. Топ-3:

1. Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт – 305 баллов

2. LUKOIL Racing Drift Team – 231 балл

3. Fresh Racing – 206 баллов

Аркадий Цареградцев, чемпион Сибири 2013, 2014 и 2016 годов, чемпион RDS GP 2022, снова жжет, и те, кто собирались списывать его со счетов в прошлом году, явно заблуждались.

«На пенсию скоро не пойду, а то в прошлом сезоне, вроде как. уже засобирался», – лаконично охарактеризовал первый этап RDS GP 2024 «Царь».

Команда Аркадия стала абсолютным победителем – «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт», записала на свой счет выигранную квалификацию, победу в парных заездах и золото в командном зачете.

«Это какая-то магия на Moscow Raceway – я в третий раз ломаю тут кардан на тренировках. В прошлом году это было, и мы не смогли починиться. В этом сезоне опять случилось, и у нас опять не было запасного кардана, но мы вышли из ситуации – смогли подключить кардан братьев Поповых к моей машине через специальный переходник», – описал трудности пилот.

Следующий этап Гран-при Российской Дрифт Серии пройдет через месяц. 25–26 мая пилотов и зрителей ожидает нижегородская трасса NRing. Пока что на официальном сайте еще остались билеты, поторопитесь, чтобы не упустить это захватывающее зрелище! Если нет возможности приехать не расстраивайтесь, можно смотреть Гран-при в режиме реального времени благодаря трансляции RDS TV.