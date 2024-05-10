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Советские тракторы, которые выглядят как произведение искусства (видео)

В документальном фильме показали пять самых красивых тракторов СССР

Большинство видит в тракторах только грубую силу, приспособленную к самой грязной и тяжелой работе. Однако несколько таких машин, созданных в советскую эпоху, во многом определили ее и определили – с точки зрения визуала, эстетического наполнения и инженерии.

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Почти Tucson, но не совсем: испытали в России корейский кроссовер для Китая

Вашему вниманию – видеоролик о пяти советских тракторах, в каждом из которых вы без труда обнаружите знакомый образ. Даже если вы еще молоды и не знаете, как называются эти стальные монстры, вы точно их где-то видели – настолько прочно они вошли в нашу жизнь.

Скажем, ДТ-75 – гусеничная машина, запущенная в производство в 1962 году на Волгоградском тракторном заводе. Этим тракторам предстояло взвалить на себя важнейшие обязанности: сельхозработы по сплошной обработке почвы и уборке урожая с навесными и прицепными машинами и орудиями… Впрочем, обо всем по порядку!

Источник: АВТО ИСТОРИЯ

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Wikimedia
10.05.2024
Фото:Wikimedia
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