Советские тракторы, которые выглядят как произведение искусства (видео)

В документальном фильме показали пять самых красивых тракторов СССР

Большинство видит в тракторах только грубую силу, приспособленную к самой грязной и тяжелой работе. Однако несколько таких машин, созданных в советскую эпоху, во многом определили ее и определили – с точки зрения визуала, эстетического наполнения и инженерии.

Вашему вниманию – видеоролик о пяти советских тракторах, в каждом из которых вы без труда обнаружите знакомый образ. Даже если вы еще молоды и не знаете, как называются эти стальные монстры, вы точно их где-то видели – настолько прочно они вошли в нашу жизнь.

Скажем, ДТ-75 – гусеничная машина, запущенная в производство в 1962 году на Волгоградском тракторном заводе. Этим тракторам предстояло взвалить на себя важнейшие обязанности: сельхозработы по сплошной обработке почвы и уборке урожая с навесными и прицепными машинами и орудиями… Впрочем, обо всем по порядку!

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Источник: АВТО ИСТОРИЯ