#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«За рулем» назвал 3 признака, по которым можно определить фейковую машину ДПС
7 мая
Этот автомобиль ДПС – не настоящий! Рассказываем, как отличить подделку
«За рулем» назвал 3 признака, по которым можно...
До конца года на бывшем завода Toyota запустят производство новой линейки Aurus
7 мая
До конца года на бывшем завода Toyota запустят производство новой линейки Aurus
Отечественный производитель Aurus стал...
Обновленный лимузин Aurus Senat
7 мая
К инаугурации Путина отечественный лимузин Aurus модернизировали
Путин приехал на инаугурацию на обновленной...

«Автокомпонент групп» купит 70% акций компании Faurecia — ФАС одобрила сделку

У завода автокомпонентов Faurecia в Тольятти снова меняется владелец

Бывший завод запчастей французской компании Faurecia в Тольятти снова может сменить владельца. О возможной продаже ушедшей из России компании пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на базу данных Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
Купить билеты:
Реклама/ООО "За рулем"/ИНН 7708309078/erid F7NfYUJCUneLrWoCJ8BV

Бывшая «Форесия Интериор Тольятти» еще в январе 2024 года перешла под управление бывших топ-менеджеров «Формат Инвест». Теперь у предприятия может появиться новый владелец, ФАС разрешила нижегородскому АО «Автокомпонент групп» приобрести 70% акций компании по производству запчастей. Теперь площадкой в Тольятти владеет компания с названием «АФТ-Интерьеры».

Почти Tucson, но не совсем: испытали в России корейский кроссовер для Китая

Предприятие специализировалось на поставке приборных и дверных панелей и центральных консолей производителям Renault, Nissan, а также отечественным АВТОВАЗу и УАЗу. После ухода в 2022 году с российского рынка зарубежных производителей и снижения спроса площадка приостановила работу и заморозила сотрудничество с УАЗом.

Аналитик автомобилестроительной отрасли Владимир Беспалов подчеркнул, что в настоящее время в РФ наблюдается активный процесс импортозамещения, поэтому ожидается высокий спрос на локализованную продукцию. Если продукция «АФТ-Интерьеры» будет соответствовать по качеству, заказы со стороны АВТОВАЗа загрузят завод работой, убежден эксперт.

Источник: kommersant.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:imago/IP3press
07.05.2024
Фото:imago/IP3press
Поделиться:
Оцените материал:
0