«Автокомпонент групп» купит 70% акций компании Faurecia — ФАС одобрила сделку

У завода автокомпонентов Faurecia в Тольятти снова меняется владелец

Бывший завод запчастей французской компании Faurecia в Тольятти снова может сменить владельца. О возможной продаже ушедшей из России компании пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на базу данных Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Бывшая «Форесия Интериор Тольятти» еще в январе 2024 года перешла под управление бывших топ-менеджеров «Формат Инвест». Теперь у предприятия может появиться новый владелец, ФАС разрешила нижегородскому АО «Автокомпонент групп» приобрести 70% акций компании по производству запчастей. Теперь площадкой в Тольятти владеет компания с названием «АФТ-Интерьеры».

Предприятие специализировалось на поставке приборных и дверных панелей и центральных консолей производителям Renault, Nissan, а также отечественным АВТОВАЗу и УАЗу. После ухода в 2022 году с российского рынка зарубежных производителей и снижения спроса площадка приостановила работу и заморозила сотрудничество с УАЗом.

Аналитик автомобилестроительной отрасли Владимир Беспалов подчеркнул, что в настоящее время в РФ наблюдается активный процесс импортозамещения, поэтому ожидается высокий спрос на локализованную продукцию. Если продукция «АФТ-Интерьеры» будет соответствовать по качеству, заказы со стороны АВТОВАЗа загрузят завод работой, убежден эксперт.

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Источник: kommersant.ru