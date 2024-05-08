Эксперты рассказали, каких моделей с пробегом до 100 тыс. км больше всего на вторичке

СберАвто: среди авто с пробегом больше всего Granta, Vesta, Rio и Solaris

Эксперты СберАвто проанализировали актуальные предложения по продаже автомобилей и рассказали, из каких авто с пробегом до 100 тыс. км сейчас проще всего сделать выбор российским автолюбителям.

Объявления о продаже авто с пробегом до 100 тыс. км составляют 44% от предложения подержанных автомобилей на площадке СберАвто.

Самыми широко представленными марками являются Lada (ей принадлежит доля в 17% от рассматриваемой категории), Kia (12%) и Hyundai (9%). Замыкают пятерку автомобили брендов Renault (7%) и BMW (5%).

Если рассматривать именно страны происхождения брендов, то южнокорейские производители представлены долей в 22% от всех авто с пробегом до 100 тыс. км на площадке СберАвто, российские и японские производители занимают доли в 18% и 15% соответственно.

В топ самых широко представленных на вторичном рынке автомобилей с пробегом до 100 тыс. км вошли Lada Granta (медианный чек на покупку авто в обозначенных рамках – 830 тыс. рублей), Lada Vesta (1,2 млн рублей), Kia Rio (1,56 млн рублей), Hyundai Solaris (1,49 млн рублей) и Renault Kaptur (1,64 млн рублей).

Больше всего объявлений о продаже автомобилей с пробегом до 100 тыс. км зафиксировано в Москве и Московской области. Самыми широко представленными в исследуемой категории брендами в столице и области стали Kia, BMW и Hyundai. Что касается моделей, лидерство по количеству объявлений у Kia Rio и Hyundai Solaris со средними чеками на них в 1,92 млн рублей и 1,43 млн рублей соответственно.