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Lada Vesta вошла в топ-3 самых продаваемых машин на вторичке в апреле

Pango Cars: россияне чаще покупают б/у авто стоимостью от 500 тыс. до 1 млн рублей

Россияне в апреле 2024 года при покупке автомобилей с пробегом сделали выбор в пользу бренда Kia, на его долю пришлось 13,4% всех продаж на авторынке России. Об этом «Российской газете» рассказали эксперты автомобильной системы Pango Cars.

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На втором месте с небольшим отрывом отечественная Lada (12,6%). На третьем – южнокорейский Hyundai (12,0%). Топ-5 замыкают Renault и Nissan, на их долю пришлось 6,3% и 6,0% соответственно.

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Самыми продаваемыми моделями в апреле стали Hyundai Solaris, Kia Rio и Lada Vesta. Самым высоким спросом у россиян на вторичном рынке пользовались автомобили по цене от 500 тыс. до 1 млн рублей. На такие модели пришлось более трети всего объема продаж – 32,6%. Четверть автолюбителей приобретали машину с пробегом по цене от 1 млн до 1,5 млн рублей (25,4%) и 14,6% – до 500 тыс. рублей. Только десятая часть жителей РФ приобретала подержанный автомобиль по цене более 2 млн рублей (11,7%).

Почти половина граждан РФ в апреле чаще всего покупали машину с пробегом от 50 до 150 тысяч км (47%). При этом каждый пятый приобретал подержанную машину с пробегом от 200 тысяч км (21%), на долю авто с пробегом от 150 до 200 тысяч км пришлось 19%, с пробегом до 50 тысяч км – 14%.

«В связи с возможной индексацией ставки утилизационного сбора на легковые автомобили летом ожидается кратковременное повышение спроса сначала на новые авто, а затем, спустя 2-3 месяца, фокус покупателей сместится на вторичный авторынок. Данная тенденция будет связана с вероятным повышением цен, связанных с нововведениями», – уточнили в пресс-службе Pango Cars.

Чаще всего в апреле россияне покупали внедорожники с пробегом, на них пришлось 35,1% всех продаж. Также россияне отдавали предпочтение седанам (34,7%) и пятидверным хэтчбекам (20,6%).

Источник: rg.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 1
08.05.2024
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

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