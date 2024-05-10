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Таксист спас 3-месячную девочку от пьяной мамаши

На Алтае таксист отвез пьяную мать трехмесячной девочки прямиком в полицию

Полиция Горно-Алтайска поблагодарила водителя такси, который, по всей вероятности, спас трехмесячную девочку. Он выполнял обычную поездку, когда заметил, что клиентка с ребенком на руках… попросту пьяна. Она уронила ребенка на сиденье, а потом и вовсе на пол.

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На уговоры поднять ребенка нерадивая мамаша не реагировала и в какой-то момент заснула. Таксист, отец троих детей, недолго думая, повез женщину и девочку в отдел МВД. В участке гражданка проявила агрессию, проходить медосвидетельствование отказалась. Дочь передали инспекторам по делам несовершеннолетних.

«Сотрудники полиции почувствовали запах алкоголя и от трехмесячной девочки, в связи с чем незамедлительно вызвали в отдел внутренних дел работников скорой медицинской помощи. Для дальнейшего обследования малышка была госпитализирована в больницу в отделение новорожденных детей. В ее крови врачи установили наличие алкоголя, который попал к ней в организм от матери через грудное вскармливание. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает», – сообщила пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Полиция установила, что 41-летняя мамаша имеет судимость по особо тяжкой статье, а кроме того лишена родительских прав в отношении троих (!) старших детей, которых сейчас воспитывают приемные семьи. За неисполнение обязанностей по четвертому ребенку составлены административные материалы, решается вопрос о лишении прав через суд. Сама новорожденная уже выписана из больницы и определена в специализированный дом ребенка.

Источник: МВД Медиа

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Фото:МВД Медиа
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Фото:МВД Медиа
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