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Для пользователей СИМ введут правила и штрафы: законопроект уже одобрен

Сенатор Шейкин: законопроект об электросамокатах могут рассмотреть в июне

Законопроект о регулировании движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедов получил отзыв правительства и уже в июне текущего года может быть рассмотрен законодателями. Об этом рассказал один из разработчиков документа, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Шейкин.

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«Принятие закона позволит упорядочить использование СИМ и велосипедов, снизить количество аварий и повысить уровень безопасности на дорогах. Это первый шаг на пути реализации плана действий по дополнительному законодательному регулированию развития средств индивидуальной мобильности (СИМ) и обеспечению безопасности на дорогах, разработанного Минтрансом РФ по поручению Правительства России», — подчеркнул сенатор.

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По словам Шейкина, законопроект предусматривает наказание за превышение скорости СИМ, передвижение в состоянии алкогольного опьянения, передвижение в неположенном месте. Отмечается, что по тротуару разрешено передвигаться только на СИМ весом менее 35 килограммов. Также наказание грозит за езду одновременно нескольких человек, за перевозку детей и за оставление места ДТП.

Безопасность граждан требует комплексного подхода и совместных усилий со стороны государства, общества и бизнеса. Только тогда в России можно будет создать безопасную и удобную среду для использования СИМ, подытожил Шейкин, и заверил, что работы в этом направлении будут продолжены.

Источник: Парламентская газета

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 1
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Фото:АГН «Москва»
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