Этот Hyundai Porter забили гашишем (видео)
Пресс-центр МВД России сообщает, что на автодороге М-9 «Балтия» сотрудники Госавтоинспекции остановили малотоннажный грузовик, в котором находилась крупная партия наркотика. Началось все с проверки документов, поведение водителя и пассажира показалось полицейским подозрительным.
Досмотр транспортного средства привел к обнаружению под бумажными салфетками 2950 свертков с прессованным веществом растительного происхождения. На место вызвали опергруппу, которая изъяла брикеты – общая масса потянула на 300 кг. Экспертиза установила, что в 240 свертках находится более 23 килограммов гашиша. Остальные свертки еще исследуют…
Задержанные рассказали, что забрали груз в лесу около Ржева Тверской области и должны были перевезти в Москву. Теперь они находятся под расследованием по уголовному делу по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ… Расследование продолжается.
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Источник: МВД Медиа