Geely Galaxy Starship: кроссовер уровня Майбаха с запасом хода 2000 км

Появились новые подробности о флагманском внедорожнике Galaxy Starship

Китайский автопроизводитель Geely готовится выпустить на рынок флагманский внедорожник Galaxy Starship, который поступит в продажу в следующем году. Ожидается, что к моменту выхода модель будет называться Geely Galaxy L9.

Предполагается, что он станет конкурентом таким премиальным внедорожникам, как Mercedes-Maybach GLS и BMW X7.

Geely Galaxy Starship

Одной из самых ярких особенностей Galaxy Starship являются его двери. Нижние части дверей открываются в разные стороны, а застекленные области поднимаются вверх, напоминая крылья чайки. Автомобиль также имеет скрытые дверные ручки и уникальный «треугольный» дизайн колесных дисков. На крыше можно заметить стильный «плавник».



Дизайнеры Geely уделили особое внимание салону Galaxy Starship. В нем установлены интеллектуальные кресла, которые не только запоминают настройки, но и могут выдвигаться из машины для облегчения посадки и высадки. В кабине используется мощный чип Qualcomm Snapdragon 8295 и операционная система собственной разработки Geely. Система поддерживает интеграцию с телефонами, искусственным интеллектом, дронами и умными очками с дополненной реальностью.

Geely Galaxy Starship

Galaxy Starship построен на новой платформе GEA (Geely Electric Architecture), которая является развитием платформы Geely SEA (Sustainable Experience Architecture). Автомобиль представляет собой гибрид PHEV, оснащенный системой Geely Thor следующего поколения (NordThor).



В Galaxy Starship используется двигатель с самым высоким в мире термическим КПД (44%), что способствует впечатляющему запасу хода и экономичности. Заявленная дальность хода на электротяге составляет 2000 км, а расход топлива в гибридном режиме – всего 3 л на 100 км.

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Источник: CarNewsChina