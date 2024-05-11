Тюнинг Ленд Крузера по цене еще одного такого же — какой он?

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Ателье Liberty Walk выпустило обвес для Land Cruiser 300 по цене самого авто

Японское ателье Liberty Walk, известное своими эпатажными аэродинамическими обвесами, представило новый проект для популярного внедорожника Toyota Land Cruiser 300. Традиционно для Liberty Walk, автомобиль не подвергся техническим доработкам, а получил исключительно смелый и радикальный экстерьер.

Land Cruiser 300 by Liberty Walk
Land Cruiser 300 by Liberty Walk

Обвес состоит из полностью переработанного переднего бампера, расширителей колесных арок, внушительного спойлера, нового заднего бампера с имитацией диффузора, фирменного капота и модифицированной решетки радиатора. Дополняют образ 22-дюймовые или 24-дюймовые колеса.

Land Cruiser 300 by Liberty Walk
Land Cruiser 300 by Liberty Walk
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7 мест, надежные агрегаты, цена от 2,3 млн – и это новый «японец»!

Комплект обвеса предлагается в нескольких вариантах. Детали из пластика, армированного стекловолокном, обойдутся в более чем 13 000 долларов, в то время как элементы из углеродного волокна стоят почти 20 000 долларов. Детали можно приобретать отдельно, но при выборе полного набора в сочетании с комплектом 24-дюймовых дисков стоимость достигнет почти 35 000 долларов. Эта сумма превышает стоимость Toyota Land Cruiser 300 на рынке Японии.

Land Cruiser 300 by Liberty Walk
Land Cruiser 300 by Liberty Walk

Источник: Liberty Walk

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Liberty Walk
11.05.2024
Фото:Liberty Walk
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