Тюнинг Ленд Крузера по цене еще одного такого же — какой он?
Японское ателье Liberty Walk, известное своими эпатажными аэродинамическими обвесами, представило новый проект для популярного внедорожника Toyota Land Cruiser 300. Традиционно для Liberty Walk, автомобиль не подвергся техническим доработкам, а получил исключительно смелый и радикальный экстерьер.
Обвес состоит из полностью переработанного переднего бампера, расширителей колесных арок, внушительного спойлера, нового заднего бампера с имитацией диффузора, фирменного капота и модифицированной решетки радиатора. Дополняют образ 22-дюймовые или 24-дюймовые колеса.
Комплект обвеса предлагается в нескольких вариантах. Детали из пластика, армированного стекловолокном, обойдутся в более чем 13 000 долларов, в то время как элементы из углеродного волокна стоят почти 20 000 долларов. Детали можно приобретать отдельно, но при выборе полного набора в сочетании с комплектом 24-дюймовых дисков стоимость достигнет почти 35 000 долларов. Эта сумма превышает стоимость Toyota Land Cruiser 300 на рынке Японии.
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Источник: Liberty Walk