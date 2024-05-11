Названы самые надежные подержанные автомобили до 550 000 рублей

HotCars составил список из 13 самых надежных подержанных авто до 550 000 рублей

Возглавляет рейтинг Ford Taurus 2008 года. Это комфортабельный полноразмерный седан с 3,5-литровым двигателем Duratec V6. Его надежность оценивается в 89 баллов из 100 по шкале J.D. Power. Средняя стоимость составляет в переводе на рубли 422 400 - 449 900 рублей.

Второе место занимает Mercury Grand Marquis 2007 года с рейтингом надежности 88 баллов. Средняя цена на этот американский седан составляет 495 900 - 523 400 рублей.

Тройку лидеров замыкает Toyota Corolla 2007 года, набравшая 88 баллов по надежности. Среднерыночная цена на этот автомобиль составляет 495 900 рублей.

В список также вошли:

Chevrolet Equinox LS 2009 года - 515 000 - 540 000 рублей

Mercedes-Benz E350 2007 года - 470 000 - 505 000 рублей

Subaru Forester 2.5X 2010 года - 460 000 - 495 000 рублей

Mazda 6 2008 года - 440 000 - 475 000 рублей

Honda Fit 2008 года - 425 000 - 460 000 рублей

Toyota Sienna 2007 года - 430 000 - 465 000 рублей

Honda Civic 2007 года - 410 000 - 445 000 рублей

Ford Escape 2007 года - 400 000 - 435 000 рублей

Ford Mustang V6 2007 года - 420 000 - 455 000 рублей

Эти автомобили доказали свою надежность на дорогах, предлагая владельцам спокойствие и минимальные затраты на ремонт.

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Источник: HotCars