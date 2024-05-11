Исторический Гран При Монако стартовал в 14-й раз

10 мая в Монако в 14-й раз стартовала программа Исторического Гран При

Вчера на легендарной городской трассе Монте-Карло в 14-й раз стартовало захватывающее зрелище – Исторический Гран При Монако.

Это уникальная возможность для автолюбителей и ценителей истории увидеть своими глазами гоночные болиды разных эпох, от довоенных машин до болидов Формулы 1 80-х годов.

Организатором этого грандиозного события, которое проходит раз в два года, выступает Автоклуб Монако (ACM). И с каждым разом число зрителей, жаждущих окунуться в атмосферу ретро-гонок, только растет.

Уже с самого утра на трассу выезжали первые участники, разделенные на классы в зависимости от возраста машины. 30-минутные тренировочные заезды позволили увидеть мощь и красоту машин Формулы 1 с передним расположением двигателя, выпущенных до 1961 года.

Далее эстафету перехватили автомобили довоенной эпохи, напоминая о том, что Гран При Монако зародился еще в 1929 году, и в этом году отмечает свое 95-летие.

В пятницу прошли восемь сессий свободных заездов, в субботу – восемь 25-минутных квалификаций, а в воскресенье состоятся сами гонки.

Для самых «почтенных» машин, чей возраст превышает 70 лет, дистанция ограничена 10 кругами, а продолжительность заезда не более 30 минут. Болиды же, выпущенные с 1966 по 1972 годы, должны будут выдержать 12 кругов или 35-минутную гонку. Эпоха легендарных Ники Лауды и Джеймса Ханта оживет в реве моторов машин 1973-1975 годов. Их заезд продлится 45 минут, за которые пилоты смогут проехать 18 кругов. Столько же по продолжительности и дистанции гонки машин 1977-1980 и 1981-1985 годов.

В воскресенье вечером Исторический Гран При Монако завершится торжественной церемонией награждения победителей и призеров.

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Источник: ACM