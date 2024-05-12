#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Этот Hyundai Porter забили гашишем (видео)
12 мая
Этот Hyundai Porter забили гашишем (видео)
Подмосковные полицейские изъяли у водителя...
Почему россияне выбирают китайские автомобили? Названа основная причина
12 мая
Почему россияне выбирают китайские автомобили? Названа основная причина
Соотношение цены и качества побуждает россиян...
Суперкар McLaren сгорел от коробок из-под пиццы
12 мая
Суперкар McLaren сгорел от коробок из-под пиццы
Вандал поджег McLaren 570S после того, как...

Названы самые популярные у россиян автомобили на вторичном рынке

Pango Cars: россияне выбирают Hyundai Solaris, Kia Rio и Lada Vesta на вторичке

По данным автомобильной системы Pango Cars, в апреле 2024 года россияне чаще всего отдавали предпочтение марке Kia на вторичном рынке автомобилей. Доля южнокорейской марки составила 13,4% всех продаж подержанных машин. Отечественная Lada занимает второе место с 12,6%, а Hyundai – третье с 12,0%. Замыкают пятерку самых популярных брендов Renault (6,3%) и Nissan (6,0%).

В сегменте конкретных моделей лидером продаж стал Hyundai Solaris. Кроме того, в тройку самых востребованных автомобилей с пробегом вошли Kia Rio и Lada Vesta.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

7 мест, надежные агрегаты, цена от 2,3 млн – и это новый «японец»!

Наибольшим спросом на вторичном рынке пользовались подержанные машины стоимостью от 500 тысяч до 1 млн рублей. Доля таких сделок составила 32,6%. Каждый четвертый автолюбитель (25,4%) приобретал б/у авто за 1-1,5 млн рублей. Менее 500 тысяч рублей отдавали 14,6% покупателей, а более 2 млн рублей – только 11,7%.

По пробегу самыми популярными автомобилями стали те, что проехали от 50 до 150 тысяч км. Такой выбор сделали 47% граждан РФ. Каждый пятый (20%) выбирал машины с пробегом свыше 200 тысяч км, а еще каждый пятый (20%) – с пробегом 150-200 тысяч км. Лишь 14% покупателей ограничивались транспортом, проехавшим менее 50 тысяч км.

Эксперты Pango Cars прогнозируют, что возможная летняя индексация утилизационного сбора на легковые автомобили приведет к кратковременному росту спроса сначала на новые автомобили, а затем на подержанные. Ожидается, что повышение цен из-за нововведений побудит часть покупателей переключиться на вторичный рынок.

Источник: Российская газета

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Depositphotos
12.05.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0