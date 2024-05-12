Названы самые популярные у россиян автомобили на вторичном рынке

Pango Cars: россияне выбирают Hyundai Solaris, Kia Rio и Lada Vesta на вторичке

По данным автомобильной системы Pango Cars, в апреле 2024 года россияне чаще всего отдавали предпочтение марке Kia на вторичном рынке автомобилей. Доля южнокорейской марки составила 13,4% всех продаж подержанных машин. Отечественная Lada занимает второе место с 12,6%, а Hyundai – третье с 12,0%. Замыкают пятерку самых популярных брендов Renault (6,3%) и Nissan (6,0%).

В сегменте конкретных моделей лидером продаж стал Hyundai Solaris. Кроме того, в тройку самых востребованных автомобилей с пробегом вошли Kia Rio и Lada Vesta.

Наибольшим спросом на вторичном рынке пользовались подержанные машины стоимостью от 500 тысяч до 1 млн рублей. Доля таких сделок составила 32,6%. Каждый четвертый автолюбитель (25,4%) приобретал б/у авто за 1-1,5 млн рублей. Менее 500 тысяч рублей отдавали 14,6% покупателей, а более 2 млн рублей – только 11,7%.

По пробегу самыми популярными автомобилями стали те, что проехали от 50 до 150 тысяч км. Такой выбор сделали 47% граждан РФ. Каждый пятый (20%) выбирал машины с пробегом свыше 200 тысяч км, а еще каждый пятый (20%) – с пробегом 150-200 тысяч км. Лишь 14% покупателей ограничивались транспортом, проехавшим менее 50 тысяч км.

Эксперты Pango Cars прогнозируют, что возможная летняя индексация утилизационного сбора на легковые автомобили приведет к кратковременному росту спроса сначала на новые автомобили, а затем на подержанные. Ожидается, что повышение цен из-за нововведений побудит часть покупателей переключиться на вторичный рынок.

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Источник: Российская газета