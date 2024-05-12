Устраивайтесь поудобнее: эта болезнь может возникнуть из-за неудобной посадки за рулем

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Андрей Лычагин: неудобная поза за рулем приводит к хронической тазовой боли

Долгое пребывание в неудобной позе за рулем может стать причиной серьезных проблем со здоровьем, предупреждают врачи.

Хроническая тазовая боль, миофасциальный синдром и другие неприятные последствия могут возникнуть из-за того, что водители недооценивают важность правильного положения тела.

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Врач-уролог и эндокринолог Андрей Лычагин объясняет, что сидение слишком близко к рулю и отсутствие полусогнутого положения руки создают напряжение в мышцах спины. Это, в свою очередь, негативно сказывается на нервных окончаниях, идущих в малый таз.

В результате развивается синдром хронической тазовой боли, при котором водитель испытывает постоянные сильные боли в области таза. Дальнобойщики и другие водители, проводящие много времени за рулем, часто путают эту боль с простатитом.

Еще одним следствием неправильного положения тела за рулем является миофасциальный синдром. Он проявляется в виде острой боли в мышцах, окружающих позвоночник.

Чтобы избежать подобных проблем, врачи рекомендуют водителям обеспечить максимальный комфорт сиденья водителя, использовать специальные массажеры для тела, улучшающие кровообращение, соблюдать достаточное расстояние от руля, что позволит сохранить полусогнутое положение руки, а также регулярно делать перерывы во время длительных поездок, чтобы размять мышцы и позвоночник.

Источник: Газета.Ru

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За РулемЛежнин Роман
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 1
12.05.2024
Фото:freepik / senivpetro
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