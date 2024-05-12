Врачи рассказали, в каком возрасте необходимо отказаться от вождения автомобиля

Геронтолог Конев: людям старше 75 лет следует перестать водить автомобиль

По мере старения происходят физиологические и когнитивные изменения, которые могут повлиять на способность безопасно управлять автомобилем. В связи с этим эксперты рекомендуют пересмотреть возраст, до которого людям разрешено водить.

Геронтолог Юрий Конев считает, что предельный возраст, когда люди должны отказаться от управления автомобилем, – 75 лет. В этом возрасте наступает старость, сопровождаемая замедлением биологических процессов, в том числе реакции на происходящее вокруг. Продлевать водительские права пожилым людям, достигшим этого возраста, Конев категорически не рекомендует.

Согласно международной классификации, пожилыми считаются люди в возрасте от 60 до 74 лет, старыми – от 75 до 89 лет, а с 90 лет и старше – долгожителями.

Помимо возрастных ограничений, специалисты обращают внимание на влияние вождения на состояние здоровья. Врач-отоларинголог Иван Лесков отмечает, что продолжительное пребывание за рулем может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой. Низкочастотный шум от автомобиля воздействует на амигдалу, вызывая стрессовые реакции. В результате вырабатывается больше адреналина и кортизола, что негативно влияет на сердце и сосуды.

Безопасность на дорогах является приоритетной задачей, и решение о прекращении вождения должно приниматься индивидуально на основе рекомендаций специалистов, оценки собственных возможностей и желания сохранить мобильность и независимость.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Общественная служба новостей