Соотношение цены и качества побуждает россиян покупать китайские автомобили

По мнению Чжан Ханьхуэя, посла Китая в России, китайские автомобили пользуются популярностью в нашей стране благодаря своему высокому качеству и доступной цене.

Действительно, экспорт китайских автомобилей в РФ в последнее время неуклонно растет. В 2023 году количество поставленных в Россию китайских машин превысило 900 000 единиц. В первом квартале этого же года объем торговли товарами между Китаем и Россией составил $56,68 млрд, что на 5,2% больше аналогичного периода прошлого года.

Цена китайских автомобилей зачастую ниже, чем у европейских или американских аналогов соответствующего класса. Это делает их доступными для более широкого круга потребителей.

Также китайские автопроизводители в последние годы значительно улучшили качество своей продукции. Многие модели теперь обладают высоким уровнем надежности, комфорта и оснащаются современными технологиями.

Китайские автомобили, как правило, более просторны, чем европейские или японские, что особенно важно для семей с детьми. Салоны китайских автомобилей часто отличаются эргономичностью, наличием удобных сидений и продуманным климат-контролем.

Более того некоторые китайские автопроизводители уже открыли свои заводы на территории России, что позволяет снизить цены на их продукцию. Налаженное производство запчастей упрощает обслуживание и ремонт китайских автомобилей.

Конечно, у китайских автомобилей есть и свои недостатки. Одним из них является невысокая ликвидность на вторичном рынке. Тем не менее, в целом китайские машины являются достойной альтернативой более дорогим европейским и американским моделям. В условиях текущего экономического кризиса они могут стать оптимальным выбором для многих российских потребителей.

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Источник: Прайм