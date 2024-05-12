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Эти китайские автомобили ни в коем случае нельзя покупать на вторичке
Эксперт Баканов: подержанные китайские машины...

Эти китайские автомобили ни в коем случае нельзя покупать на вторичке

Эксперт Баканов: подержанные китайские машины старше 2015 года лучше не покупать

Подержанные китайские автомобили могут быть выгодной покупкой, но важно тщательно выбирать, чтобы избежать проблем.

Эксперты сходятся во мнении, что от покупки импортированных в Россию в ограниченном количестве машин стоит отказаться, так как поиск запчастей для них сегодня затруднен. Примером такой неудачной модели является Chery Amulet, о котором упомянул Ян Хайцеэр, вице-президент Национального автомобильного союза. Известный своими проблемами с качеством и невысоким уровнем безопасности, Amulet больше походил на устаревшие отечественные машины, чем на современный автомобиль.

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Автоэксперт Петр Баканов советует воздержаться от покупки китайских автомобилей, выпущенных до 2015 года, поскольку их техническое исполнение, сборка и проработка оставляли желать лучшего. В первую очередь это касается моделей марки Lifan, в частности хэтчбэков Smily, кроссовера X60 и седана Solano. Lifan уже не существует на российском рынке, а поиск запчастей для его машин стал серьезной проблемой. Кроме того, автомобили этой марки не отличались надежностью и устойчивостью к коррозии.

Помимо поиска запчастей для редких моделей, следует учитывать и доступность запчастей для более распространенных китайских автомобилей. Некоторые детали могут быть дефицитными или дорогими, что увеличит эксплуатационные расходы. Перед покупкой проверьте наличие запчастей и стоимость обслуживания в сервисных центрах.

Кроме того, следует учитывать общий пробег, состояние и историю обслуживания автомобиля. При сомнениях рекомендуется обратиться к независимому автоэксперту для диагностики.

Источник: Газета.Ru

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За РулемЛежнин Роман
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 1
12.05.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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