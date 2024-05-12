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Легендарный европейский кроссовер вернулся в Россию по приятной цене

Российские дилеры предлагают кроссовер Skoda Kodiaq по цене от 3,6 млн рублей

После недолгого отсутствия у российских дилеров вновь замечен в наличии хороший качественный кроссовер Skoda Kodiaq по приемлемой в данных условиях цене.

В комплектацию представленных автомобилей входят панорамная крыша, подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, цифровая приборная панель, камера заднего вида с передними и задними парктрониками, бесключевой доступ, электропривод багажника, беспроводная зарядка, автопарковщик, система контроля слепых зон и многое другое.

Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
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7 мест, надежные агрегаты, цена от 2,3 млн – и это новый «японец»!

Дилеры из Благовещенска, предлагают Kodiaq с 2,0-литровым 186-сильным турбомотором и полным приводом из Китая за 3 603 732 рубля. Стоимость автомобиля была рассчитана на момент публикации объявления.

В столице же такой же автомобиль из наличия будет стоить 4 130 000 рублей.

Более мощная версия с 220-сильным турбированным двигателем и полным приводом, стоит еще дороже — от 4 200 000 рублей.

Дороже всех стоит кроссовер в комплектации Sportline предлагаемый дилерами из Санкт-Петербурга. Он обойдется покупателю в 5 600 000 рублей.

Интерьер Skoda Kodiaq
Интерьер Skoda Kodiaq

Источник: Автоновости дня

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Skoda
12.05.2024
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Kodiaq (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Kodiaq  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Вместительный

Недостатки:

1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.

Комментарий:

Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((

-7