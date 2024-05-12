Легендарный европейский кроссовер вернулся в Россию по приятной цене

Российские дилеры предлагают кроссовер Skoda Kodiaq по цене от 3,6 млн рублей

После недолгого отсутствия у российских дилеров вновь замечен в наличии хороший качественный кроссовер Skoda Kodiaq по приемлемой в данных условиях цене.

В комплектацию представленных автомобилей входят панорамная крыша, подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, цифровая приборная панель, камера заднего вида с передними и задними парктрониками, бесключевой доступ, электропривод багажника, беспроводная зарядка, автопарковщик, система контроля слепых зон и многое другое.

Skoda Kodiaq

Дилеры из Благовещенска, предлагают Kodiaq с 2,0-литровым 186-сильным турбомотором и полным приводом из Китая за 3 603 732 рубля. Стоимость автомобиля была рассчитана на момент публикации объявления.

В столице же такой же автомобиль из наличия будет стоить 4 130 000 рублей.

Более мощная версия с 220-сильным турбированным двигателем и полным приводом, стоит еще дороже — от 4 200 000 рублей.

Дороже всех стоит кроссовер в комплектации Sportline предлагаемый дилерами из Санкт-Петербурга. Он обойдется покупателю в 5 600 000 рублей.

Интерьер Skoda Kodiaq

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Автоновости дня