Неубиваемый Ленд Крузер вернулся на российский рынок

Toyota Land Cruiser 70 снова предлагают в России по цене от 5,9 млн рублей

Легендарный внедорожник Toyota Land Cruiser 70, известный своей исключительной надежностью и долговечностью, вновь доступен к приобретению в России. Несмотря на свой архаичный дизайн, этот автомобиль по-прежнему пользуется высоким спросом среди любителей бездорожья и ценителей надежности.

Дилеры и частные продавцы предлагают различные комплектации Toyota Land Cruiser 70 в России.

Toyota Land Cruiser 70

Короткая трехдверная версия оснащена 4,0-литровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 228 л. с. Полноприводный внедорожник обойдется покупателю от 5 890 000 рублей.

Длинная пятидверная полноприводная версия с 4,2-литровым дизельным двигателем мощностью 131 л. с. стоит от 6 388 000 рублей.

Интерьер Toyota Land Cruiser 70

Стоимость пикапа Land Cruiser 79 с 4,5-литровым дизельным двигателем мощностью 202 л.с. начинается от 6 458 000 рублей. При этом стоимость полноценного пятидверного внедорожника с таким мотором стартует от 9 200 000 рублей.

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Источник: Автоновости дня