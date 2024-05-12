Неубиваемый Ленд Крузер вернулся на российский рынок

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Toyota Land Cruiser 70 снова предлагают в России по цене от 5,9 млн рублей

Легендарный внедорожник Toyota Land Cruiser 70, известный своей исключительной надежностью и долговечностью, вновь доступен к приобретению в России. Несмотря на свой архаичный дизайн, этот автомобиль по-прежнему пользуется высоким спросом среди любителей бездорожья и ценителей надежности.

Дилеры и частные продавцы предлагают различные комплектации Toyota Land Cruiser 70 в России.

Toyota Land Cruiser 70
Toyota Land Cruiser 70
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7 мест, надежные агрегаты, цена от 2,3 млн – и это новый «японец»!

Короткая трехдверная версия оснащена 4,0-литровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 228 л. с. Полноприводный внедорожник обойдется покупателю от 5 890 000 рублей.

Длинная пятидверная полноприводная версия с 4,2-литровым дизельным двигателем мощностью 131 л. с. стоит от 6 388 000 рублей.

Интерьер Toyota Land Cruiser 70
Интерьер Toyota Land Cruiser 70

Стоимость пикапа Land Cruiser 79 с 4,5-литровым дизельным двигателем мощностью 202 л.с. начинается от 6 458 000 рублей. При этом стоимость полноценного пятидверного внедорожника с таким мотором стартует от 9 200 000 рублей.

Источник: Автоновости дня

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 2
12.05.2024
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.

Недостатки:

НЕТ

Комментарий:

В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!

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