Неубиваемый Ленд Крузер вернулся на российский рынок
Легендарный внедорожник Toyota Land Cruiser 70, известный своей исключительной надежностью и долговечностью, вновь доступен к приобретению в России. Несмотря на свой архаичный дизайн, этот автомобиль по-прежнему пользуется высоким спросом среди любителей бездорожья и ценителей надежности.
Дилеры и частные продавцы предлагают различные комплектации Toyota Land Cruiser 70 в России.
Короткая трехдверная версия оснащена 4,0-литровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 228 л. с. Полноприводный внедорожник обойдется покупателю от 5 890 000 рублей.
Длинная пятидверная полноприводная версия с 4,2-литровым дизельным двигателем мощностью 131 л. с. стоит от 6 388 000 рублей.
Стоимость пикапа Land Cruiser 79 с 4,5-литровым дизельным двигателем мощностью 202 л.с. начинается от 6 458 000 рублей. При этом стоимость полноценного пятидверного внедорожника с таким мотором стартует от 9 200 000 рублей.
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Источник: Автоновости дня
Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
НЕТ
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!