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Бренд из Китая оформляет лицензию на продажу нового 939-сильного внедорожника

Китайский бренд BYD разработал внедорожник Fang Cheng Bao Bao 8

Китайский бренд BYD готовит к выпуску новый внедорожник Fang Cheng Bao Bao 8, мощность которого будет составлять 939 л.с. Новость об этом появилась в китайских СМИ.

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Отмечается, что в информационной базе регулирующих органов Китая появилась информация о технических характеристиках новой модели. Дебют автомобиля под маркой Fang Cheng Bao состоялся еще в ноябре 2023 года, причем сам бренд основан только в августе того же года. Новый внедорожник с индексом 8 станет частью модельной линейки бренда.

Fang Cheng Bao Bao 8
Fang Cheng Bao Bao 8

Что взять за 1,5 млн? Большой тест очень разных внедорожников

В длину внедорожник Bao 8 примерно 5,2 м, масса – 3,9 т, в салоне 6 или 7 посадочных мест, в зависимости от комплектации. Производитель позиционирует новинку как электромобиль с увеличенным запасом хода, под капотом у которого бензиновый турбомотор объемом 2,0 л мощностью 272 л.с. У него нет механической связи с колесами – двигатель послужит для зарядки тягового аккумулятора или привода электромоторов. Автомобиль приводят в движение сразу три электродвигателя, суммарная мощность которых составляет 939 л.с.

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Источник: carnewschina.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:CarNewsChina
13.05.2024
Фото:CarNewsChina
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