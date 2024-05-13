В Китае раскрыли технические характеристики нового хэтчбека BYD

Компания BYD представила в Китае новый хэтчбек Seal X с задним и полным приводом

Китайский автопроизводитель BYD представил новый хэтчбек Seal X в двух вариантах: заднеприводном и полноприводном. О новинке пишут китайские СМИ.

BYD Seal X

Согласно данным информационной базы министерства промышленности и технологий Китая, габариты новинки 4630/1880/1490 мм при размере колесной базы 2820 мм. Максимальная скорость автомобиля достигает 200 км/ч. Мощность автомобиля в версии с одним электромотором и приводом на заднюю ось составляет 217 л.с. Что касается двухмоторной версии, то мощность ее силовой установки составляет 421 л.с.

У автомобиля светодиодные фары в форме полумесяцев и лидар в переднем бампере, он нужен для работы систем активной безопасности. Новинка получила колесные диски с посадочным диаметром 18 и 19 дюймов. Отмечается, что BYD Seal X представляет собой серийную версию концепта Ocean-M, представленного в ходе работы Пекинского автосалона в апреле.

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Источник: carnewschina.com