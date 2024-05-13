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БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
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«ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» даст уникальный шанс почувствовать себя настоящим гонщиком!

В рамках «За рулем ФЕСТ» будет организовано дрэг-такси с участниками фестиваля

23 июня в подмосковном RDRC Racepark состоится важное автомобильное событие лета, в центре которого будут захватывающие дрэг-заезды на классической дистанции в 402,3 метра. Но главная фишка в том, что вы сможете ощутить себя настоящим их участником, прокатившись с ветерком на дрэг-такси!

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – КУПИТЬ БИЛЕТЫ

Дрэг-такси на «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ»
Дрэг-такси на «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ»

Профессиональные пилоты на спортивных автомобилях подарят вам незабываемые ощущения от стремительного ускорения и триумфального финиша. Вы почувствуете тот самый драйв, когда ускорение вжимает в сиденье и перехватывает дыхание. Будьте готовы к взрыву эмоций и адреналиновому шквалу!


Приходите всей семьей на «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» и проведите незабываемый день в мире автомобилей! Вас ждут зрелищные гонки, эксклюзивные выставки, увлекательные тест-драйвы и море призов. Будьте готовы окунуться в атмосферу скорости, драйва и ярких эмоций! 23 июня, «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ», не пропустите самое масштабное автомобильное событие лета!

«ЗА РУЛЕМ ФЕСТ»: будет здорово!
«ЗА РУЛЕМ ФЕСТ»: будет здорово!

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – КУПИТЬ БИЛЕТЫ

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За Рулем«За рулем»
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 7
13.05.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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