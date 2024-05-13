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Продажи этого популярного у россиян бренда из Китая выросли за год в 2,3 раза

«Автостат»: самым популярным автомобилем Haval в России стал кроссовер Jolion

Продажи в России автомобилей Haval от китайского производителя с начала 2024 года выросли в 2,3 раза и составили 52 225 экземпляров. Такую статистику обнародовали специалисты аналитического агентства «Автостат».

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Отмечается, что в апреле реализовано 14 587 автомобилей Haval, это в 2,1 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Такие показатели позволили Haval стать лидером среди всех иностранных автопроизводителей в России. Рыночная доля марки составляет 11,2% против 9,3% годом ранее.

Haval Jolion
Haval Jolion

Что взять за 1,5 млн? Большой тест очень разных внедорожников

Бестселлером Haval на авторынке РФ является компактный кроссовер Jolion – его продажи составили 6112 проданных автомобилей (рост составил 73,2%). На втором месте по популярности среднеразмерный кроссовер Haval M6, всего продано 3235 таких моделей. Топ-3 замыкает кроссовер Haval F7, его продажи составили 1958 реализованных машин (рост в 2,2 раза).

Ранее сообщалось, что с 15 мая текущего года будет доступен для продаж новый кроссовер Haval H3. Кроме того, в ближайшее время на российском авторынке появится рамный внедорожник Haval Н9 нового поколения. Его дебют состоялся на прошедшем в апреле Пекинском автосалоне.

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Источник: autostat.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos | Unsplash
13.05.2024
Фото:Depositphotos | Unsplash
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