У дилеров появилась Lada Vesta в новом цвете – вот что известно!
У официальных дилеров Lada начали появляться автомобили семейства Vesta NG в цвете «кориандр». Источник опубликовал фотографии двух автомобилей, припаркованных у дилерских центров.
Сообщается, что в автосалоны отгружаются седаны и универсалы этой модели в новом цвете. Стоит заметить, что авто на конкретных снимках – это кросс-седан Vesta Cross и кросс-универсал Vesta SW Cross.
Как бы там ни было, а производитель действительно начал окрашивать кузова седанов и универсалов Весты в «кориандр». Как стало известно «За рулем», машины засняты у шоурумов Lada в Тольятти и Волгограде, но нетрудно предположить, что в ближайшее время их получат (или уже получили) и дилеры в других российских городах.
Светлый серо-коричневый металлик «кориандр» абсолютно новым для Весты не назовешь. Флагманская модель АВТОВАЗа уже окрашивалась в этот оттенок, но после февраля 2022 года многие цвета исчезли из вазовской палитры, и некоторое время выпускались исключительно черные и белые машины... Сейчас автогигант восполняет цветовую гамму.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: RCI News