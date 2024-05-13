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У дилеров появилась Lada Vesta в новом цвете – вот что известно!

АВТОВАЗ начал отгружать дилерам седаны и универсалы Vesta NG в цвете «кориандр»

У официальных дилеров Lada начали появляться автомобили семейства Vesta NG в цвете «кориандр». Источник опубликовал фотографии двух автомобилей, припаркованных у дилерских центров.

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Vesta Cross в цвете «кориандр»
Vesta Cross в цвете «кориандр»

Сообщается, что в автосалоны отгружаются седаны и универсалы этой модели в новом цвете. Стоит заметить, что авто на конкретных снимках – это кросс-седан Vesta Cross и кросс-универсал Vesta SW Cross.

Как бы там ни было, а производитель действительно начал окрашивать кузова седанов и универсалов Весты в «кориандр». Как стало известно «За рулем», машины засняты у шоурумов Lada в Тольятти и Волгограде, но нетрудно предположить, что в ближайшее время их получат (или уже получили) и дилеры в других российских городах.

Vesta SW Cross в цвете «кориандр»
Vesta SW Cross в цвете «кориандр»

Светлый серо-коричневый металлик «кориандр» абсолютно новым для Весты не назовешь. Флагманская модель АВТОВАЗа уже окрашивалась в этот оттенок, но после февраля 2022 года многие цвета исчезли из вазовской палитры, и некоторое время выпускались исключительно черные и белые машины... Сейчас автогигант восполняет цветовую гамму.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: RCI News

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 3
13.05.2024
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