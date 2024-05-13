В машине под запаской нашли 2 кг «синтетики» (видео)

В Пензенской области остановили машину, везшую 2 кг синтетического наркотика

Федеральная трасса М-5 «Урал» снова отметилась в криминальных сводках. На участке этой автодороги в Пензенской области полиция реализовала оперативную информацию, сообщает источник. В результате этого был остановлен автомобиль и задержан находившийся в нем 56-летний житель Самарской области. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков.

«У полицейских имелись сведения о том, что мужчина везёт в родной регион крупную партию запрещённого вещества, а в ходе досмотра его машины эти данные подтвердились. В багажном отделении под запасным колесом сыщики обнаружили и изъяли 2 полимерных пакета с N-метилэфедроном общей массой более 2 килограммов», – сообщила пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Полиция считает, что злоумышленник хотел сбыть синтетический наркотик где-то на территории Самарской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ. На время расследования фигурант будет находится под стражей.

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Источник: МВД Медиа