#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Пензенской области остановили машину, везшую 2 кг синтетического наркотика
13 мая
В машине под запаской нашли 2 кг «синтетики» (видео)
В Пензенской области остановили машину, везшую...
Автомобили Lada подорожали в России
13 мая
Автомобили Lada подорожали в России
АвтоВАЗ повысил цены на большинство автомобилей...
Дилеры привезли в Россию новые «параллельные» автомобили: цены и комплектации
13 мая
Дилеры привезли в Россию новые «параллельные» автомобили: цены и комплектации
В РФ начались продажи новых моделей брендов...

В машине под запаской нашли 2 кг «синтетики» (видео)

В Пензенской области остановили машину, везшую 2 кг синтетического наркотика

Федеральная трасса М-5 «Урал» снова отметилась в криминальных сводках. На участке этой автодороги в Пензенской области полиция реализовала оперативную информацию, сообщает источник. В результате этого был остановлен автомобиль и задержан находившийся в нем 56-летний житель Самарской области. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ
«У полицейских имелись сведения о том, что мужчина везёт в родной регион крупную партию запрещённого вещества, а в ходе досмотра его машины эти данные подтвердились. В багажном отделении под запасным колесом сыщики обнаружили и изъяли 2 полимерных пакета с N-метилэфедроном общей массой более 2 килограммов», – сообщила пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Полиция считает, что злоумышленник хотел сбыть синтетический наркотик где-то на территории Самарской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ. На время расследования фигурант будет находится под стражей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: МВД Медиа

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
13.05.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0