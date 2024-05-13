За сокрытие номеров будут лишать прав на 1,5 года — в правительстве одобрили законопроект

Правительство РФ ужесточит ответственность за сокрытие госномеров на автомобиле

Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект, предусматривающий административную ответственность за сокрытие государственных номеров на транспортных средствах. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«В проекте отзыва отмечается, что правительство поддерживает законопроект», – уточнил источник агентства.

Представитель МВД во время представления законопроекта рассказал, что инициатива призвана ужесточить административную ответственность за управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть.

На текущий момент размер штрафа за подобное нарушение составляет пять тысяч рублей, кроме того, нарушителя могут лишить прав на срок от одного до трех месяцев. Законопроект предусматривает ответственность за применение таких устройств в виде лишения прав на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств.

Кроме того, предлагается лишать прав на такой же срок автовладельцев за повторное управление автомобилем без государственных регистрационных знаков или же с видоизмененными либо скрытыми с применением устройств или материалов номеров. В объяснительной записке к законопроекту отмечается, что государственно-правовое управление президента РФ не имеет принципиальных возражений правового характера по законопроекту.

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Источник: interfax.ru