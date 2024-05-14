Пилот Формулы-1 сядет за руль участвовавшего в гонке 1924 года болида Mercedes

Пилот Mercedes Формулы-1 Расселл получит престижный приз имени Лоренцо Бандини

Британский пилот немецкой команды Mercedes Формулы-1 Джордж Расселл получит престижный приз имени легендарного итальянского автогонщика Лоренцо Бандини. Эта премия присуждается пилотам чемпионата Формулы-1 за выдающиеся достижения в автоспорте.

Расселл приедет на торжественную церемонию, чтобы получить свой приз, на отреставрированном оригинальном Mercedes, участвовавшем в гонке Targa Florio в 1924 году. Команда Mercedes отмечает в 2024 году 100-летие победы в гонке Targa Florio, награждение пилота состоится в итальянской деревушке Бризигелла. Торжественный заезд запланирован на среду, 15 мая.

Mercedes Targa Florio

Джордж Расселл

По словам Джорджа Расселла, у Mercedes-Benz невероятная история выступлений в автоспорте, которая его вдохновляет.

«Когда появилась возможность сесть за руль одной из самых легендарных машин в истории компании, я ухватился за нее. Мне не терпится сесть за руль гоночного Mercedes Targa Florio с 2-литровым двигателем и понять, что чувствовали лучшие гонщики 100 лет назад. Реставрационные работы, выполненные Mercedes-Benz Classic, как всегда, не имеют себе равных», – поделился эмоциями пилот.

Управлять этим автомобилем, чтобы отпраздновать значимую победу в истории Mercedes-Benz, а также приехать на нем за наградой имени Лоренцо Бандини – все эти события делают предстоящий день особенным, признался Расселл.

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Источник: f1news.ru