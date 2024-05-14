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Юрист объяснил, почему важно ужесточить наказание за сокрытие автомобильных номеров

Правкомиссия одобрила ужесточение наказания за сокрытие номеров на автомобилях

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу МВД России об ужесточении административной ответственности за сокрытие государственных номеров автомобилей, сообщила пресс-служба Ассоциации юристов РФ.

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Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев заявил, что на данный момент использование устройств, которые мешают идентификации государственных регистрационных номеров или позволяют их изменить или скрыть, карается штрафом до 5 тысяч рублей или лишением прав на срок от одного до трех месяцев.

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Он также отметил, что подготовленный проект поправок к КоАП выделяет данное правонарушение в отдельный состав и устанавливает административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного до полутора лет с конфискацией устройств.

Груздев также подчеркнул, что такое наказание предлагается ввести и за повторное управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков.

С развитием современных технических средств, позволяющих скрывать или изменять номерные знаки транспортных средств, особенно важно повысить эффективность противодействия противоправным действиям, связанным с использованием таких устройств, подчеркнул Груздев.

Источник: ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 1
14.05.2024
Фото:АГН «Москва»
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