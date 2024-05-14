В этих случаях двойной обгон ненаказуем — так постановил Верховный суд РФ

Водителям объяснили, когда обгон «паровозиком» не будет считаться нарушением ПДД

Двойной обгон не является нарушением правил дорожного движения (ПДД), такой вердикт вынес Верховный суд Российской Федерации.

Согласно пункту 11.2 ПДД, обгон запрещен только в том случае, если водитель обгоняет автомобиль, который уже совершает обгон или объезжает препятствие. В других ситуациях, при условии безопасности маневра и отсутствии помех, обгон «паровозиком» допускается.

Верховный суд РФ рассматривал случай с автовладельцем Лисянским – он пошел на обгон транспортного средства, которое медленно двигалось. Водитель завершил обгон в разрешенной зоне, следуя за другими транспортными средствами. Но сотрудники ГИБДД расценили действия Лисянского нарушением ПДД в части пункта 11.2 и выписали ему штраф в размере 5 тысяч рублей согласно части 4 статьи 12.15 КоАП за выезд на встречную полосу.

В ходе судебного разбирательства Верховный суд постановил, что обгон «паровозиком» не является нарушением, если нет опасности для движения и маневр выполняется безопасно. Другими словами, автовладельцы могут обгонять тихоходные транспортные средства, если это не противоречит правилам и дорожной ситуации. Аналогичный случай разбирали в суде в 2020 году, и тогда суд тоже решил, что обгон «паровозиком» не подпадает под наказание по статье 12.15 КоАП.

Примечательно, но сотрудники ГИБДД и судьи не всегда опираются на эти разъяснения, поэтому Верховному суду приходится снова объяснять корректную трактовку норм ПДД. В постановлении Пленума Верховного суда 2019 года указывается, что наказание за «обгон паровозиком» не может приравниваться к езде по встречной полосе.

В любом случае, автовладельцы перед тем, как начать обгон, должны убедиться в безопасности маневра и учесть текущую дорожную ситуацию. Обгон тихоходного транспорта, если он безопасен и не создает помех, разрешен даже под запрещающими знаками, за исключением случаев с ограниченной видимостью.

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Источник: rg.ru