В этих случаях двойной обгон ненаказуем — так постановил Верховный суд РФ
Двойной обгон не является нарушением правил дорожного движения (ПДД), такой вердикт вынес Верховный суд Российской Федерации.
Согласно пункту 11.2 ПДД, обгон запрещен только в том случае, если водитель обгоняет автомобиль, который уже совершает обгон или объезжает препятствие. В других ситуациях, при условии безопасности маневра и отсутствии помех, обгон «паровозиком» допускается.
Верховный суд РФ рассматривал случай с автовладельцем Лисянским – он пошел на обгон транспортного средства, которое медленно двигалось. Водитель завершил обгон в разрешенной зоне, следуя за другими транспортными средствами. Но сотрудники ГИБДД расценили действия Лисянского нарушением ПДД в части пункта 11.2 и выписали ему штраф в размере 5 тысяч рублей согласно части 4 статьи 12.15 КоАП за выезд на встречную полосу.
В ходе судебного разбирательства Верховный суд постановил, что обгон «паровозиком» не является нарушением, если нет опасности для движения и маневр выполняется безопасно. Другими словами, автовладельцы могут обгонять тихоходные транспортные средства, если это не противоречит правилам и дорожной ситуации. Аналогичный случай разбирали в суде в 2020 году, и тогда суд тоже решил, что обгон «паровозиком» не подпадает под наказание по статье 12.15 КоАП.
Примечательно, но сотрудники ГИБДД и судьи не всегда опираются на эти разъяснения, поэтому Верховному суду приходится снова объяснять корректную трактовку норм ПДД. В постановлении Пленума Верховного суда 2019 года указывается, что наказание за «обгон паровозиком» не может приравниваться к езде по встречной полосе.
В любом случае, автовладельцы перед тем, как начать обгон, должны убедиться в безопасности маневра и учесть текущую дорожную ситуацию. Обгон тихоходного транспорта, если он безопасен и не создает помех, разрешен даже под запрещающими знаками, за исключением случаев с ограниченной видимостью.
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Источник: rg.ru