АЗС могут снизить цены на бензин: эксперт по топливу объяснила ситуацию

Эксперт топливного рынка Бунина допустила снижение цен на бензин в России

На фоне снижения оптовых цен на бензин, стоимость топлива в розницу постепенно растет, этот факт вызывает закономерные вопросы. В текущей ситуации владельцы крупных АЗС могут снизить цены на бензин. Таким мнением в беседе с корреспондентом РИАМО поделилась эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

Она подчеркивает, что конечную цену на бензин для розничных потребителей определяют ведущие АЗС.

«Сейчас, когда в стране достаточно любого вида нефтепродуктов, можно аккуратно снижать цены для конечного потребителя на стелах АЗС, например, на 50 копеек в этом месяце, и потом еще на 1 рубль к июню», – рассуждает собеседник издания.

В текущих условиях АЗС могут снизить стоимость топлива без всякого риска для своего бизнеса на несколько рублей, но не делают этого. Несмотря на снижение оптовых цен на бензин, цены в розницу медленно, но растут, констатирует Бунина.

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Источник: riamo.ru